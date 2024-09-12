Росія вперше атакувала судно із вантажем українського зерна. Світові ціни на пшеницю підскочили до максимуму за два місяці (оновлено)

Сьогодні російські окупаційні війська завдали ракетного удару по вантажному судну, яке транспортувало українську пшеницю до Єгипту. Світові ціни на пшеницю після цього зросли до максимуму за останні два місяці.

Про атаку на судно президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат", – написав президент.

Він наголосив, що Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Він пообіцяв, що Україна й надалі робитиме все необхідні для захисту портів і маршрутів постачання продовольства на глобальний ринок.

"Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", – додав голова держави.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що цей удар порушує Резолюцію А.1183(33) ООН.

"Цей російський удар є зухвалою атакою на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку в порушення резолюції ГА ООН. A.1183. Україна негайно повідомить ООН та Міжнародну морську організацію про цей злочин. Ми закликаємо партнерів рішуче відповісти", – написав очільник МЗС у мережі Х.

Світові ціни на пшеницю зростають після ракетної атаки на судно із зерном для Єгипту

Це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли ракета вразила цивільне судно із вантажем зерна у морі, зазначає Reuters. До цього кілька суден зазнали пошкоджень під час російських атак на українські порти, де вони перебували.

Британська морська охоронна компанія Ambrey повідомила, що балкер під прапором острівної держави Сент-Кітс і Невіс був уражений російською ракетою після виходу з українського порту Чорноморськ в Одеській області України. Зазначається, що судно зазнало пошкоджень лівого борту, включаючи вантажний трюм і кран. Судно ідентифікували як балкер Aya.

Дані відстеження суден свідчать, що востаннє судно вказувало своїм місцем розташування судна море було біля румунського порту Констанца.

Трейдери заявили, що цей інцидент сприяв зростанню цін на пшеницю, додавши занепокоєння щодо скорочення поставок у Чорноморській експортній зоні. Ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі у США зросли на 2% і досягли максимуму за два місяці.

Джерело в галузі повідомило Reuters, що ракета влучила у судно стався неподалік від гирла річки Дунай. Речник ВМС України Дмитро Плетенчук уточни, що судно перебувало в морській економічній зоні Румунії.

Водночас Військово-морське управління Румунії заявило, що судно не перебувало в її територіальних водах і що до нього не зверталися за допомогою.

Нагадаємо, Україна є одним із найбільших постачальників пшениці до Єгипту, поступаючись за обсягами експорту Росії.