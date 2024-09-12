Україна посіла шосте місце в світі за рівнем прийняття криптоактивів. Його зростання притаманно країнам із доходом нижче за середній

Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів у 2024 році.

Про це свідчать результати дослідження Chainalysis, передає LIGA.net.

Перші п'ять позицій у рейтингу займають Індія, Нігерія, Індонезія, США та В'єтнам. До десятки також увійшли Росія, Філіппіни, Пакистан і Бразилія.

"Щоб не тільки зберегти цей темп, а й досягти ще більшого розвитку сфери, потрібно легалізувати крипторинок", – наголосили в Міністерстві цифрвої трансформації.

Експерти Chainalysis зазначили, що в період із 2023 до 2024 рік загальна вартість глобальної криптовалютної активності суттєво зросла, досягнувши вищих показників, ніж у 2021 році.

Окрім того, якщо 2023 року зростання рівня прийняття простежувалося переважно в країнах із доходом нижче за середній, то тепер ця тенденція стала більш глобальною.

Запуск спотових біржових фондів у США спричинив збільшення загальної вартості біткойн-активності в усіх регіонах. Серед роздрібних інвесторів домінують Ethereum, альткоїни та стейблкоїни.

Як повідомлялося, за 2023 рік українці заробили на криптовалюті $850 млн.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила закони про віртуальні активи. Так, парламент врегулював використання віртуальних активів та цифрового контенту шляхом віднесення їх до об’єктів цивільного права, на які поширюватимуться норми регулювання Цивільного кодексу.

Детальніше читайте у матеріалі: Як влада хоче оподатковувати операції з криптовалютами