АРМА знайшло управителя для арештованого два роки тому білоруського підприємства з видобутку червоного граніту

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило переможця конкурсу на управителя стратегічно важливого для держави підприємства – "Овруцького щебеневого заводу".

Так, за результатами оголошеного раніше конкурсу на Prozorro переможцем обрано ТОВ "Тамерлан-1", повідомляє пресслужба АРМА.

Суд арештував "Овруцький щебеневий завод Гомельського шляхового будівельно-ремонтного тресту" у червні 2022 року, в Офісі генпрокурора тоді оцінювали вартість арештованого майна у 30 млн грн. Кінцевим бенефіціаром підприємства є Гомельська міська рада (Білорусь).

За даними у системі YouControl, ТОВ "Тамерлан-1" зареєстроване у Києві, його власником і директором вказаний Денис Наумець.

За словами голови АРМА Олени Думи, наступним етапом буде обговорення умов договору управління з переможцем конкурсу.

Вона додала, що підприємство має чинний до 2036 року спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту – одного із найбільш міцних будівельних матеріалів, який активно використовують у промисловому, гідротехнічному, цивільному і приватному будівництві.

Читайте також: АРМА відібрало картини Медведчука, які продадуть на аукціонах. Гроші передадуть ЗСУ

Як повідомлялося, АРМА оголосило конкурси з відбору оцінювачів та управителів для арештованих активів бізнесмена Павла Фукса.

Серед майна – елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі р. Дніпро у смт. Козин, Обухівського району Київської області. Також в управління планують передати корпоративні права компаній, що належать Фуксу: ТОВ "КУА "Еф Сі Ай Партнерс" (100%), АТ "ЗНВКІФ "Київський" (100%) та "Інтерстрой Груп" (62%).