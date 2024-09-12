Україна має трансформаторів більше, ніж уся потужність споживання Польщі, – Кудрицький

Україна замовила більше трансформаторів, ніж уся потужність споживання Польщі.

Про це розповів колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ЕП.

За словами Кудрицього, енергетики замовили стільки трансформаторів, скільки було до перших обстрілів.

"За трансформатори можете не переживати. Їх є більше, ніж уся потужність споживання Польщі", – сказав він.

Кудрицький додав, що через атаки Росії Україна втратила половину генерації, тому важливо сфокусуватися на захисті вцілілого на електростанціях і посилювати цей захист.

Раніше Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.

Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.