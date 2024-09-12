Середній розмір пенсії в Україні перевищив $140

За перше півріччя 2024 року середній розмір пенсії в Україні збільшився на 8% і становив 5 816,62 грн.

Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України, передає Укрінформ.

За даними Пенсійного фонду, в першому півріччі забезпечено виплату пенсій для 10,3 млн українців, із яких 6,22 млн жінок (60,6%) та 4,04 млн чоловіків.

Станом на 1 липня 2024 року середній розмір пенсії становив 5 816,62 грн (близько $140 за поточним курсом), що на 8% більше (+431,37 грн), ніж на 1 січня 2024 року.

Найнижчий показник середньої пенсії зафіксовано у Тернопільській області – 4 436,41 грн, найвищий – у Київській –- 7 940,27 грн.

Загалом за січень-червень 2024 року Пенсійний фонд виплатив 359,8 млрд грн пенсій.

За цей період було призначено понад 235,3 тис. нових пенсій.

Раніше повідомлялося, що станом на початок липня 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн.