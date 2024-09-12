У МВФ назвали збільшення внутрішніх доходів ключовою складовою програми для України

Про це директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак заявила, відповідаючи на запитання Укрінформу.

"Щодо конкретного запитання про податки й доходи (в Україні, – ред.) до 2025 року я можу сказати, що мобілізація внутрішніх надходжень у середньостроковій перспективі є ключовою складовою програми (EFF, – ред.)", – заявила представниця МВФ.

Вона пояснила, що це має допомогти "створити простір для критично важливих витрат". У цьому контексті, за її словами, важливо зберегти "буфери" для реагування на виклики, а також відновити фіскальну та боргову стійкість.

Таким чином вона прокоментувала останні заяви МВФ щодо підсумків п’ятого перегляду програми EFF для України. У Фонді, зокрема, вказали, що бюджет України на 2025 рік має враховувати фінансові обмеження та забезпечення стійкості боргу.

Крім того, у МВФ наголошують на необхідності збільшення в Україні обсягів податкових надходжень, "щоби створити простір для критично важливих витрат, зберегти необхідні резерви та відновити фіскальну стабільність".

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Як повідомлялося, цього тижня Україна та Міжнародний валютний фонд на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Після затвердження цієї угоди Виконавчою радою МВФ Україна отримає черговий транш у $1,1 млрд.

Нагадаємо, Укрінформ, Україна і МВФ наразі реалізують 48-місячну програму розширеного фінансування EFF, затверджену 31 березня 2023 року. Вона передбачає можливість виділення Україні до $15,6 млрд.