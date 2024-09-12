SWIFT розробляє власну інфраструктуру для операцій із цифровими активами

Міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів SWIFT розробляє власну глобальну інфраструктуру для оптимізації переказів та розрахунків за токенізованими активами.

Про це йдеться в повідомленні системи, передає LIGA.net.

"Ми зарекомендували себе як надійна та ефективна платформа для операцій з фіатними грошима та цінними паперами. Тепер продовжуємо вдосконалювати нашу інфраструктуру, щоб запропонувати нашим учасникам такий самий рівень доступу до нових класів цифрових активів та валют у різних сферах використання", – сказано в повідомленні.

Операції з цифровими активами мають стати важливим кроком у розвитку SWIFT як глобальної міжбанківської мережі.

Очікується, що в майбутньому нова платформа дозволить покупцям цінних паперів одночасно оплачувати та обмінювати токенізовані активи в режимі реального часу в мережі.

Мережа SWIFT об'єднує понад 11 тис. фінансових організацій у всьому світі та щодня обробляє в середньому понад 28 млн міжнародних переказів.

Раніше стало відомо, що Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів у 2024 році.

Як повідомлялося, за 2023 рік українці заробили на криптовалюті $850 млн.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила закони про віртуальні активи. Так, парламент врегулював використання віртуальних активів та цифрового контенту шляхом віднесення їх до об’єктів цивільного права, на які поширюватимуться норми регулювання Цивільного кодексу.