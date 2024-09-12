Будівництво підземних шкіл за засекреченими цінами у Запорізькій області виявилося найдорожчим в Україні

Вартість підземних шкіл, які зводять у Запорізькій області, засекретивши кошториси, виявилась майже найвищою в Україні. Їх випереджає лише одне укриття в селі Наталине на Харківщині.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на розрахунки "Запорізького центру розслідувань".

Торік держава разом з ЮНІСЕФ запустила проєкт "Моя фортеця", для його реалізації створили кілька типових варіантів підземних шкіл-протирадіаційних укриттів. Громади можуть обрати потрібний, підкоригувати під свої потреби і можливості й запитувати на школи співфінансування від донорів. Різниця насамперед полягає в розмірах і кількості дітей, яка там може навчатись.

У Запорізькій області переважна більшість об’єктів – це споруди подвійного призначення на 500 осіб (440 учнів і 60 дорослих) площею 1425 кв. м. Орієнтовна ціна проєкту – 92,1 млн грн.

Однак оприлюднені у системі "Прозорро" тендери свідчать, що у Запоріжжі цю ціну вже збільшили на 15-17%. При цьому кошториси будівництва замовники не оприлюднив, а ДП "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОДА Івана Федорова всіляко затягує доступ до них.

Тому "Запорізький центр розслідувань" вирішив порівняти витрати в Запоріжжі з аналогічними в інших областях в перерахунку на одну людину в укритті або на один квадратний метр укриття.

Наразі в області законтрактували вже п’ять великих укриттів і планують почати ще два. Середня ціна великих укриттів – 109,2 млн грн. Це вартість школи на 500 людей площею 1 400 кв. м. Тобто на одну людину в укритті припадає 218,4 тис. грн, або 78 тисяч гривень на один квадратний метр укриття.

До цих сум входять не тільки будівельні матеріали чи комунікації. У запорізьких укриття-підземних школи будуть невеличкі окремі кімнати для йоги та фітнесу з тренажерами.

Підземні школи вже почали будувати по всій країні. І ціни в інших регіонах нижчі. Так, у Харкові влітку підписали договір на будівництво підземної школи за 69,99 млн грн. Укриття має бути місткістю 352 особи і площею 989 кв. м. Виходить 199 тис. грн за людину і 70,8 грн за "квадрат".

При цьому саме на Харківщині знайшося єдине укриття, де обидва питомі показники були більшими, ніж у запорізьких шкіл. Це укриття в селі Наталине під Красноградом. Але в цілому по Україні показники менші. Навіть в укриттях, де вже знайшлися завищення цін.

Читайте також: Мер Вишневого від "Слуги народу" Діков замовив будівництво найдорожчого в Україні укриття за завищеними цінами

Раніше журналісти знайшли завищення в укриттях, які починають будувати у Вишневому та Крюківщині на Київщині. У кошторисах цих тендерів виявились занадто дорогими базові будматеріали – бетон різних видів, цемент та інше десь на 30-40%. Але "питомі показники", витрати на одну людину і на один "квадрат", все одно нижчі, ніж у запорізьких укриттів.

Так, укриття в школі Вишневого розраховане на 1010 людей, його площа складає 2 297 кв. м, а ціна – 122,68 млн грн. Укриття в ліцеї "Лідер" Крюківщини розраховане на 1 040 людей, має орієнтовну площу 3000 кв. м і коштує 169 млн грн, як видно з технічної документації робіт.