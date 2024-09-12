Збитки на 290 мільйонів під час ремонту доріг: Ексголові Дніпропетровської ОДА Резніченку повідомили про підозру

Колишньому голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації повідомлено про підозру в зловживанні на ремонті доріг на Дніпропетровщині.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 5 особам, які причетні до можливих зловживань під час ремонту доріг у Дніпропетровській області", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього було завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.

Зокрема, про підозру повідомлено:

голові Дніпропетровської ОДА;

заступнику голови Дніпропетровської ОДА;

керівнику Департаменту Дніпропетровської ОДА;

начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА;

керівнику суб'єкта господарської діяльності (посади зазначені на час вчинення злочину).

Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Деталі справи

Як повідомили в Національному антикорупційному бюро, в 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

Підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування замінили у відповідних документах відомості щодо потреби в проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд грн. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов'язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 млн грн.

Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов'язаних із топпосадовцем та його заступником.

Про кого йдеться

У квітні цього року повідомлялося, що НАБУ провело обшуки в колишнього голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

Слідчі дії проходили у справі про оформлену на фітнес-тренерку і подругу Резніченка компанію, яка лише під час повномасштабного вторгнення РФ отримала підрядів на 1,5 млрд грн на ремонт доріг в області.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року детективи НАБУ вже проводили обшуки у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із "Великим будівництвом", серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Перед цим журналісти опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією "Будінвест Інжиніринг", яка після початку повномасштабної війни отримала від очолюваної ним Дніпропетровської ОВА 1,5 млрд грн на ремонт доріг, після чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями "зловживання владою або службовим становищем" і "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)". Виявилося, що засновницею фірми до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга Резніченка.

"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва".

Уже 9 листопада Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.

В Офісі президента відповіли на скандал повідомленням, що висновки будуть робити тільки за результатами розслідування правоохоронних органів. Проте у січні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА.