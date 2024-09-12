Євросоюз продовжив санкції проти Росії ще на пів року

Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2025 року обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив чи загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, передає LIGA.net.

Санкції продовжуватимуть застосовуватися до понад 2200 осіб та організацій.

Чинні санкції передбачають обмеження на поїздки фізичних осіб, заморожування активів і заборону надання коштів або інших економічних ресурсів зазначеним особам та організаціям.

У контексті перегляду санкцій Рада ЄС також ухвалила рішення не продовжувати обмежувальні заходи проти двох осіб і виключити зі списку п'ятьох померлих осіб.

Після 24 лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну ЄС значно розширив санкції проти Росії з метою суттєво послабити її економічну базу, позбавити критично важливих технологій і ринків, а також суттєво обмежити її здатність вести війну.

Наприкінці червня Євросоюз розширив санкції проти Білорусі, що має унеможливити обхід санкцій проти РФ.

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.