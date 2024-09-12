Ремонт метро на Теремки: "Київпастранс" повідомив, які маршрути будуть скасовані через відновлення руху. КАРТА

У Києві після ремонту повністю відновили рух "синьою" гілкою метро. Відтак, з 12 вересня організовано роботу автобусного маршруту №38 "Вулиця Метрологічна – станція метро "Деміївська" за постійною схемою руху та відновлено роботу тролейбусного маршруту № 50 "Вулиця Милославська – станція метро "Либідська".

Про це йдеться в повідомленні КП "Київпастранс".

Також у зв'язку з відновленням руху потягів метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" рух тимчасових маршрутів – автобусних №№ 2-М, 38-Д, 60 та тролейбусного № 43-К – закривається.





Нагадаємо, на початку грудня минулого року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У липні науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.

У ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями столичного метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд.

Ремонтні роботи тривали 9 місяців.