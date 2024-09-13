В Україні створять перелік легальних автостанцій

В Україні планують створити офіційний електронний Перелік автостанцій. Це стане передумовою для їхньої легальної роботи та можливості надавати послуг як перевізникам, так і пасажирам.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, відповідні зміни до Постанови №176 схвалено на засіданні уряду.

Зазначається, що Перелік формуватиметься за заявницьким принципом та з ініціативи власників автостанцій. Цей механізм принципово відрізняється від регулювання, що діяло до 2020 року та передбачало фактично ліцензування цієї діяльності.

Профільне законодавство передбачає, що рух міжобласних та міжнародних автобусних маршрутів має починатись та завершуватись на автостанції. Тож під час відкриття нового маршруту чи внесення змін до наявного, організатор перевезень має переконатись, що зазначені перевізником в схемі руху автостанції існують та працюють легально.

Оновлений же механізм передбачає, що вказати в схему руху можна буде лише ті автостанції, які є в Переліку. Таким чином буде актуалізовано інформацію про мережу легальних автостанцій. Також оновлений механізм дозволить визначити суб'єктів господарювання, що є їх власниками і відповідають за якісне надання послуг.

Читайте також: В Україні запустили єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів

Запустити роботу загальнодоступного Переліку планується у листопаді 2024 року. Власники автостанцій зможуть самостійно вносити до нього актуальну інформацію про автостанції через електронну форму. Зокрема, про кількість платформ і кас, вартість послуг для перевізників тощо.

Також зазначається, що заблокувати внесення до Переліку нових автостанцій неможливо, адже всі відомості, що вносяться, звірятимуться з іншими реєстрами автоматично. У разі помилки власник автостанції не обмежується у праві внести відомості повторно.

Як повідомлялося, обсяг автобусних перевезень під час повномасштабної війни зріс у 7-8 разів.