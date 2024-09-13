Скорочення витрат у держбюджеті цього року становитиме понад 137 мільярдів

Загальне скорочення витрат у державному бюджеті 2024 року становитиме понад 137 млрд грн. Із них понад 115 млрд – скорочення на обслуговуванні і погашенні держборгу.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету, народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

За її словами, фактично з 2022 року в Україні існує два бюджети: військовий, який покривається внутрішніми ресурсами (податками, зборами, дивідендами, частиною прибутку НБУ, розміщенням ОВДП тощо) та невійськовий – дефіцитний, який покривають міжнародні партнери валютою.

Підласа уточнила, що цього року частина соціальних видатків загального фонду держбюджету покривається також внутрішніми ресурсами, тому саме в цій ситуації в законопроєкті № 11417 (який доповнює чинний бюджет 2024 року) "перекидання з "невійськових" видатків мають сенс".

Нардепка наголосила, що подала поправку про додаткове скорочення видатків на 628 млн грн в змінах до бюджету 2024 року. "Проситиму комітет сьогодні її підтримати і спрямувати ці кошти на лікування поранених військовослужбовців", – написала вона.

Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №11417 про збільшення видатків бюджету на оборону у 2024 році на 500 млрд грн.

Водночас депутати провалили голосування за пов'язаний законопроєкт №11416-д про підвищення податків для фінансування оборони. У першому читанні законопроєкт набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу".

Очікувалося, що обидва законопроєкти Верховна Рада має ухвалити до кінця вересня.