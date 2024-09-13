В Україну завезли з початку року товарів на $45 мільярдів, найбільше – з Китаю та Польщі

Упродовж січня-серпня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму понад $45,1 млрд, а експортували – майже на $27,5 млрд.

Оподаткований імпорт склав $37,8 млрд, що становить 84% загальних обсягів імпортованих товарів, повідомили у Державній митній службі.

Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю – $8,9 млрд, Польщі – $4,5 млрд і Німеччина — $3,4 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $3,1 млрд, Іспанії – на $1,9 млрд, Китаю – на $1,9 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-серпні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт – $15,5 млрд. При митному оформленні до бюджету сплачено 111,4 млрд грн, що становить 31% надходжень митних платежів;

продукція хімічної промисловості – $7,8 млрд. До бюджету сплачено 57,9 млрд грн, або 16% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні – $6 млрд. Сплачено 97,9 млрд грн, що становить 26% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари – $16 млрд;

метали та вироби з них – $2,9 млрд;

мінеральні продукти – $2,2 млрд.

"За 8 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 189,3 млн грн", – додали митники.

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.