Шмигаль різко покращив оцінку площі розмінованих земель

Від початку року понад 200 тисяч гектарів сільськогосподарських земель очистили від мін та передали аграріям.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, лідерами серед регіонів з розмінування є Херсонщина, Харківщина та Миколаївщина.

"Використовуємо найсучаснішу техніку, дрони, роботизовані системи. Важливо, що з’являється все більше нової техніки для розмінування від українських виробників. У межах політики "Зроблено в Україні" держава буде підтримувати такі виробництва", – наголосив прем’єр під час засідання уряду.

Також Шмигаль пообіцяв збільшення кількість саперів. Для цього буде відкритий спеціальний навчальний центр.

Очільник уряду нагадав, що аграріям, які працюють на деокупованих територіях, повністю компенсуватимуть витрати на гуманітарне розмінування. У держбюджеті на цю програму передбачено 3 млрд грн.

Зауважимо, що кілька днів тому на пресконференції прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що українські аграрії використовують понад 150 тис. гектарів сільгоспземель, які були обстежені та розміновані.

На початку вересня повідомлялося, що Кабінет Міністрів збільшив розмір компенсації для агровиробників, які планують розміновувати землі сільськогосподарського призначення, з 80% до 100%.