В Україні різко подорожчали огірки. Ціни зросли до максимуму за сім років

На поточному тижні в Україні помітно зросли ціни на тепличні огірки. Наразі тепличні комбінати готові відвантажувати овоч по 45-60 грн/кг ($0,31-0,52/кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як стверджують аналітики проєкту EastFruit, на сьогодні тепличні огірки в Україні продаються за найвищими за останні сім років цінами.

За словами виробників, зростання цін викликане, насамперед, підвищеним попитом на тлі скорочення пропозиції даної продукції на внутрішньому ринку.

Оператори ринку зазначають, що підвищувальний ціновий тренд продиктований одразу кількома факторами. Перш за все, він є наслідком досить обмеженої пропозиції огірків на ринку, оскільки продукція відкритого ґрунту в продаж вже практично не надходить. Крім того, вибірки цієї продукції в тепличних комбінатах також помітно скоротилися через падіння середньодобових температур.

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Наразі огірок в українських господарствах коштує в середньому вже вдвічі дорожче, ніж рік тому. Водночас гравці ринку не виключають ймовірності подальшого подорожчання в цьому сегменті.