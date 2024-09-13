Кабмін підготувався до запуску аукціонів з обміну ОВДП (оновлено)

Кабінет Міністрів передбачив можливість обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 13 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що відповідні зміни внесено до постанови Кабміну №80 від 31 січня 2001 року "Про розміщення (емісію) облігацій внутрішніх державних позик", з метою приведення її у відповідність до вимог чинного законодавства.

Постанову доповнено Основними умовами здійснення правочинів з державним боргом щодо обміну державних облігацій.

Зокрема, передбачено право Мінфіну здійснювати правочини з державним боргом, проводити аукціони з розміщення державних облігацій з одночасним обміном на державні облігації іншого випуску, які перебувають в обігу, здійснювати їх погашення та анулювання, а також оплачувати різницю вартостей цих облігацій грошовими коштами на рахунок емітента. Крім того, Мінфін отримав повноваження для визначення випусків ОВДП, які будуть зараховуватись на рахунок емітента, та визначати їх вартість (ціну) за результатами правочину.

Така вартість визначатиметься відповідно до Порядку оцінки за справедливою вартістю ОВДП резидентів, що перебувають у власності Національного банку України або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань, схваленого постановою правління НБУ №732 від 26 жовтня 2015 року.

У пресслужбі Міністерства фінансів пояснили, що ці зміни покликані підвищити ефективність управління державним внутрішнім боргом.

"Постанова прийнята з метою імплементації Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024-2026 роки та дозволяє Мінфіну здійснювати switch-операції – активні операції з управління державним боргом шляхом проведення аукціонів з розміщення державних облігацій із одночасним обміном на облігації іншого випуску, що перебувають в обігу", – уточнили у пресслужбі Мінфіну.

У міністерстві зауважили, що таке покращення підходів в проведенні аукціонів давно обговорювалося з учасниками ринку і дасть можливість власникам ОВДП обмінювати менш ліквідні облігації та облігації з коротким терміном до погашення на нові облігації, що розміщуються на регулярних аукціонах.

Імплементація зазначених змін дасть можливість Міністерству фінансів гнучкіше підходити до управління ліквідністю шляхом проактивного обміну облігацій з коротким терміном до погашення на нові облігації, зменшуючи таким чином одномоментні платежі з Єдиного казначейського рахунку при погашенні облігацій.

У Мінфіні нагадали, що switch-операції є стандартною практикою операцій на локальному борговому ринку в європейських країнах і дає можливість підвищити ліквідність ринку та якість управління ліквідністю уряду. Операції будуть проводитися на регулярній основі на базі Bloomberg Auction System, яка використовується для проведення регулярних аукціонів з розміщення ОВДП.

"У рамках нашої стратегії розвитку внутрішнього ринку державних облігацій та створення активних інструментів управління державним боргом ми раді оголосити про запуск можливості проведення switch-операцій – обміну облігацій ОВДП. Це нововведення дозволить здійснювати реінвестування погашень набагато ефективніше, що, в свою чергу, сприятиме згладжуванню графіка погашень. Тепер український внутрішній ринок облігацій матиме доступ до інструменту, який вже давно використовується в аналогічних ринках інших країн", – зазначив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

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За даними на сайті НБУ, станом на 13 вересня в обігу перебувають ОВДП на 1 700 мільярдів гривень, з них облігації на 677,6 млрд грн знаходяться у портфелі самого Нацбанку.

При цьому значна частина облігацій у портфелі НБУ придбана в рамках емісії у 2022 році і має надзвичайно високу дохідність, з огляду на високий рівень облікової ставки на той час, зауважували у Growford Institute. За підсумками 2023 року уряд сплатив Нацбанку за ОВДП 105,9 млрд грн.

Відповідно, реструктуризація портфеля державних облігацій у власності НБУ (зі зниженням дохідності) могла б забезпечити істотну економію бюджетних коштів, яких бракує для фінансування оборонних видатків.

Як повідомлялося, минулого тижня Верховна Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт №11417 про збільшення видатків бюджету на оборону у 2024 році на 500 млрд грн.

Водночас депутати провалили голосування за пов'язаний законопроєкт №11416-д про підвищення податків для фінансування оборони. У першому читанні законопроєкт набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу".

Очікувалося, що обидва законопроєкти Верховна Рада має ухвалити до кінця вересня.