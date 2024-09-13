Прибуток оператора lifecell за пів року перевищив 1,2 мільярда

У січні-червні 2024 року оператор мобільного зв'язку компанія lifecell отримав 1,12 млрд грн прибутку, що на 7,6% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема, у другому кварталі прибуток компанії зріс до 630,2 млн грн, повідомляється на сайті мобільного оператора.

Дохід від звичайної діяльності у першому півріччі 2024 року збільшився на 13,3% – до 6,34 млрд грн, показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) зріс на 4,6% – до 3,47 млрд гривень, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Капітальні інвестиції компанії за вказаний період збільшилися на 2,5% – до 2,14 млрд гривень.

При цьому кількість активних абонентів lifecell станом на кінець першого півріччя 2024 року становила до 9,8 млн. Це на 14% більше, ніж рік тому (8,6 млн).

Водночас показник ARPU (дохід на 1 абонента) зменшився на 0,7% – до 107,9 гривні.

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Як повідомлялося, у 2023 році компанія збільшила чистий прибуток у 2,6 раза – до 2,57 млрд гривень.

За підсумками 2022 року чистий прибуток lifecell зріс на 59,2% – до 972,3 млн грн.