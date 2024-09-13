Один з останніх великих покупців у Європі відмовився від газу з Росії

Компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією два мільйони мешканців австрійської столиці та її околиць, з наступного року вперше за десятиліття відмовиться від російського газу.

Компанії вдалося домовитися про постачання енергії з альтернативних джерел в обсязі 10 терават-годин, що еквівалентно приблизно 12% всього споживання у Австрії, передає Bloomberg.

Йдеться про імпорт скрапленого газу з Північної Африки, Північного моря та з інших регіонів. В компанії наголосили, що це рішення робить Wien Energie першим постачальником енергії в Австрії, який повністю покладається на альтернативні джерела постачання газу, замість російського.

"Через загарбницьку війну Росії незалежність від російського газу має вирішальне значення для безпеки постачання. У 2025 році всі домогосподарства, комерційні споживачі та електростанції будуть працювати на неросійському газі", – оголосив голова управління фінансів Відня Петер Ханке на пресконференції в п’ятницю.

Ця заява може зменшити тиск на газові ринки, оскільки європейські трейдери готуються до припинення потоків російського газу через Україну з січня, зазначає агентство. У першому півріччі 2024 року Австрія половину імпортованого газу отримувала Росії.

Wien Energie не мала прямих контрактів на постачання газу з Росії, але купувала газ через центральноєвропейський хаб, куди постачається і російський газ. У майбутньому вона вимагатиме від трейдерів підтвердження того, що паливо, яке надходить у місто, не походить з Росії.

Енергетична компанія також пообіцяла не підвищувати ціни для кінцевих споживачів, навіть якщо енергоресурси від альтернативних постачальників коштуватимуть трохи дорожче російського газу, заявив головний виконавчий директор Міхаель Штребль.

Читайте також: Частка російського газу в Австрії перевищила довоєнний рівень

Як повідомлялося, правляча коаліція в Австрії пообіцяла припинити імпорт російського газу до 2027 року в рамках ширшої трансформації енергетичної системи країни. Очікується, що уряд представить детальну дорожню карту досягнення цієї мети перед національними виборами 29 вересня.

За останніми оцінками, частка російського природного газу в австрійських трубопроводах сягає 80-90%. Минулого року Австрія сплатила "Газпрому" близько 4 млрд євро.

Згідно з урядовим звітом, опублікованим у червні, навіть без російського газу Австрія має достатньо потужностей для імпорту пального трубопроводами через Італію та Німеччину, щоб задовольнити свій попит.

Однак, якщо постачання російського газу раптово припиниться, а Австрія не зможе транспортувати більше палива через Італію, запаси газу у сховищах можуть впасти до 15% загальної потужності до 2026 року, згідно з найгіршим сценарієм, опублікованим урядом. Більш імовірний сценарій передбачає припинення постачання газу з Росії з січня 2025 року, разом із збільшенням імпорту газу через Італію, який задовольнить попит і дозволить забезпечити заповненість сховищ на рівні на 60% до 2027 року.

Австрія зберігає одні з найтісніших зв’язків серед країн Європи з російською енергетикою, у 2018 році державна компанія OMV продовжила довгостроковий контракт на імпорт газу з Росії до 2040 року.