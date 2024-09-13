YouTube у Росії сповільнили до рекордно низького рівня

Швидкість роботи відеохостингу YouTube у Росії знизилася на початку вересня до рекордно низького рівня.

Пр це пише The Moscow Times із посиланням на аналіз трафіку.

Згідно з отриманими даними, середній час, через який починається показ ролика для користувачів стаціонарних мереж, збільшився практично в 10 разів – з 1,21 секунд на початку червня до 11,01 секунд на початку вересня.

Водночас у мобільних операторів швидкість завантаження знизилася більш ніж удвічі – з 1,76 секунд у червні до 3,83 секунд у вересні.

Частка роликів, чекати на початок показу яких потрібно понад 3 секунди, у червні була всього 2,8%, а тепер "гальмують" більше половини – 56,7%.

Загалом глядачеві з Росії доводиться чекати запуску відео вп'ятеро довше: 9,49 секунд проти 1,27 секунд у червні.

На цьому фоні кількість випадків, коли користувачі закрили ролик, не дочекавшись першого кадру, зросла в п'ять разів – з 3% у червні до 15% у вересні.

Також уповільнення відеохостингу призвело до того, що росіяни почали дивитися YouTube вдвічі рідше, а сумарні перегляди скоротилися на 52%. При цьому росіяни все частіше дивляться відео в більш низькій якості.

"Раніше користувачі стаціонарних мереж зазвичай відкривали відео з роздільною здатністю FullHD (1080p) і частотою 30 кадрів в секунду (при кодуванні H.264), а мобільних – HD (720p). Нова ж реальність користувача YouTube: на фіксованих операторах, якщо пощастить, це буде "великий піксель посередині екрана" – 360p, а на мобільних операторах – SD-якість (480p)", – пояснив директор із продуктів компанії Vigo Антон Прокопенко.

Блокування YouTube у Росії

До 3 серпня YouTube перестав повноцінно працювати у більшості популярних у Росії браузерів на ноутбуках та персональних комп'ютерах. Незабаром користувачі почали відчувати труднощі та при спробі переглянути відео за допомогою мобільного додатка.

До уповільнення середньодобове охоплення YouTube у Росії становило 55,4 млн осіб. 21 серпня стало відомо, що трафік скоротився на 38%, порівняно з попереднім місяцем. На тлі збоїв у роботі платформи в Росії злетіли продажі Wi-Fi-роутерів із вбудованими VPN.

Тим часом Роскомнадзор запитав у операторів зв'язку дані про IP- та фізичні адреси серверів у Росії, через які здійснюється швидке завантаження відео на YouTube. Ця інформація дозволить повністю заблокувати відеохостинг у країні.

Згодом стало відомо, що російські провайдери почали впроваджувати на своїх мережах рішення, що дозволяють обходити уповільнення YouTube.

На початку вересня повідомлялося, що Роскомнагляд почне позбавляти ліцензій російських інтернет-провайдерів, які використовують технології обходу обмежень доступу до сайтів та прискорюють роботу відеохостингу YouTube у Росії.