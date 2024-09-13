Наслідки відчуватимуться і в 2025 році: У Мінагрополітики оцінили вплив посухи на врожай

Складні погодні умови, зокрема посуха, не вплинули глобально на врожай та на ціни сільгоспкультур. Але наслідки засушливого літа цього року можуть бути відчутними у 2025 році, особливо це вплине на врожай озимих.

Про розповів перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький, інформує пресслужба міністерства.

За його словами, українські аграрії адаптувалися до викликів з початку повномасштабного вторгнення Росії, а виробництво агропродукціїї по всім категоріям культур стабілізувалося.

"По більшості овочевих культур, ягід та фруктів Україна має власне забезпечення. Високих цін, як у 2022 році, коли Україна тимчасово втратила частину Запорізької та Херсонської областей, не буде. Але й надто низьких цін не варто очікувати. Попит на продукцію знизився, і ринок адаптувався до нових умов. Будуть міжсезонні коливання, традиційно навесні ціни зростуть через зберігання овочів і фруктів у сховищах. Головний фактор, що впливатиме на ціни, в тому числі, і на молокопродукти, – доступність електроенергії", – розповів Висоцький.

Він додав, що кліматичні зміни цьогоріч частково вплинули на врожай зернових та олійних культур, який буде меншим близько на 12%.

Крім того, спека вплинула на кормові культури, внаслідок чого зменшилося виробництво молока і відповідно зросли ціни на молочні продукти, зауважив перший заступник міністра.

Водночас Висоцький запевнив, що суттєвих коливань у виробництві м'яса птиці, свинини, ВРХ, яєць немає.

За його словами, також очікується гарний врожай цукрових буряків. Виробництво цукру складе 1,6 млн тонн при внутрішньому споживанні – 900 тис. тонн. Врожай гречки буде меншим, але з урахуванням торішніх запасів крупи буде достатньо.

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Як повідомлялося, раніше Українська зернова асоціація погіршила прогноз потенційного врожаю в 2024 році до 71,8 млн тонн зернових та олійних. Чергове зниження прогнозу врожаю в новому сезоні викликане спекотною і посушливою погодою в Україні в липні.

За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 становитиме 41 млн тонн, що на 2,5 млн тонн менше попереднього прогнозу. У минулому сезоні, який завершився 30 червня, за оцінкою УЗА, експорт зернових та олійних склав 57,5 млн тонн зернових та олійних. Отже, падіння експорту в порівнянні з минулим сезоном може скласти більше 16 млн тонн.