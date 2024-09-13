Поляки два місяці фарбуватимуть навіс: Прикордонники попередили про черги на одному з найбільших пунктів пропуску

У найближчі два місяці робота пункту пропуску "Медика – Шегині" на українсько-польському кордоні буде ускладнена через ремонтні роботи.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Як повідомляє польська сторона, у пункті пропуску "Медика" розпочались роботи з відновлення лакофарбового покриття металоконструкції одного із навісів, які, попередньо, триватимуть до 12 листопада 2024 року. Це може спричинити ускладнення руху та триваліший час очікування на напрямку руху для легкових транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники просять громадян врахувати інформацію та, за можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

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Як повідомлялося, раніше у Державній митній службі попередили, що у Волинській області розпочався ремонт міжнародного автомобільного пункту пропуску "Устилуг-Зосін" на ділянці в'їзду в Україну. Він триватиме до 30 листопада.

При цьому монтажні роботи вимагатимуть часткового обмеження проїзду транспортними засобами окремими смугами руху, що може призвести до сповільнення трафіку у цьому пункті пропуску.