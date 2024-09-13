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Розкрадання на ремонті доріг під час війни: САП проситиме арештувати ексголову ОДА Резніченка із заставою на 40 мільйонів

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дороги,схеми,дніпропетровщина,резніченко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) проситиме Вищий антикорупційний суд обрати запобіжний захід для ексголови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.

Про це повідомив заступник керівника САП Андрій Синюк, передає Укрінформ.

"Підготували клопотання про обрання йому (Резніченку, – ред.) запобіжного у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 40 млн грн", – сказав Синюк.

Він уточнив, що попередньо судове засідання має відбутися у понеділок. Підозру Резніченку вручили особисто, додав Синюк.

У чому підозрюють Резніченка?

Як повідомлялося, 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану. Про підозру також повідомили ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА, екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА, ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА і керівнику приватної фірми.

За даними слідства, чиновники штучно збільшили фінансування ремонтів доріг у регіоні під виглядом їх експуатаційного утримання до 1,5 мільярда гривень. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов'язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на понад 286 млн грн. Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов'язаних із топпосадовцем та його заступником.

У квітні цього року НАБУ провело обшуки у Резніченка у цій справі, а у грудні 2022 року детективи НАБУ також проводили обшуки у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи.

Перед цим журналісти опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією "Будінвест Інжиніринг", яка після початку повномасштабної війни отримала від очолюваної ним Дніпропетровської ОВА 1,5 млрд грн на ремонт доріг. Виявилося, що засновницею фірми до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга Резніченка. Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтями "зловживання владою або службовим становищем" і "легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом)".

"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва".

Уже 9 листопада Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.

В Офісі президента відповіли на скандал повідомленням, що висновки будуть робити тільки за результатами розслідування правоохоронних органів. Проте у січні 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОДА.

Автор: Михайло Орлюк

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