Євросоюз посилить протидію спробам Росії обійти санкції в торгівлі нафтою

Європейський Союз разом із міжнародними партнерами постійно вживає заходів для запобігання обходу Росією санкцій ЄС, зокрема, граничної ціни на російську нафту.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста на брифінгу, відповідаючи на запитання про причини того, що, за даними офіційних українських джерел, прибуток Росії від продажу сирої нафти залишається на рівні $17-18 млрд щомісяця, і що можливо зробити, щоб припинити незаконні оборудки з російською нафтою, передає Укрінформ.

"Санкції є постійно діючим процесом. Є постійні проби Росії обійти ці санкції, і наші санкційні пакети включають заходи, щоб уникати такого обходу. Це, безумовно, загальна ремарка. Щодо коментарів про наші наступні кроки – це те, чого ми ніколи не робимо (не коментуємо, – ред.). Але це процес, який триває на всіх етапах, і ми будемо продовжувати це робити", – запевнила Подеста.

У поясненні Єврокомії також ідеться про те, що ЄС продовжує зусилля з подальшого зменшення енергетичних доходів Росії.

Підкреслюється, що політика запровадження граничної ціни на російську нафту також має на меті зменшити надходження в бюджет Росії та підтримати при цьому глобальну енергетичну стабільність.

Європейська сторона знає про ризики, що пов'язані з обходженням цих обмежувальних заходів. Міжнародна Коаліція граничної ціни на російську нафту проводить уважний моніторинг ринків та дотримання цінових обмежень промисловістю.

"В 11 пакеті санкцій ми запровадили заборону доступу до європейських портів суднам, які транспортують нафту, були залучені до перевантаження з судна на судно, або вимикали свої навігаційні системи AIS під час рейсу до держави-члена, надаючи підстави підозрювати порушення наших обмежень на російську нафту. Ми також заборонили доступ до портів ЄС, якщо судно не повідомляє компетентний орган принаймні за 48 годин про перевантаження (нафти) з судна на судно, що відбувається в межах виключної економічної зони держави-члена або в межах 12 морських миль від базової лінії узбережжя цієї держави-члена", – сказано в роз'ясненні Єврокомісії.

Єврокомісія нагадує, що у 12 санкційному пакеті зокрема був введений обов'язок інформувати ЄК про продаж танкерів усім третім країнам, а також система особливого дозволу, якщо такі судна продаються російським фізичним та юридичним особам або для використання в Росії.

У 14 пакеті санкцій ЄС вперше ухвалив цільові заходи, спрямовані проти окремих суден, що використовуються Росією у військових цілях у діях проти України, таким суднам повністю заборонений доступ до європейських портів та надання послуг. Уже в першому раунді санкцій ЄС включив до санкційного переліку 27 суден, і оновлюватиме список так регулярно, як це буде необхідним.

"Єврокомісія регулярно переглядає існуючі заходи та вивчає будь-які можливі заходи, що спрямовані на зміцнення політики з обмеження ціни та уникнення її порушення або обминання. Рішення щодо подальших заходів мають одноголосно затверджуватися всіма країнами-членами", – йдеться у відповіді Єврокомісії.

На початку вересня повідомлялося, що пошуки в Росії нових великих покладів нафти, які могли б замінити запаси, що зменшуються через видобуток, знову не принесли істотних результатів. Так, за першу половину 2024 року в Росії було відкрито лише п'ять нових нафтових родовищ.

Без нових великих відкриттів російська нафтова промисловість живе рік у рік: за даними Роснедр, до 90% всіх родовищ, знайдених у Росії останнім часом, належать до дрібних і дуже дрібних. При цьому майже всі поклади вже залучені у видобуток: нерозподілений фонд надр становить лише 3%.

У квітні цього року повідомлялося, що пошуки в Росії нових покладів нафти, які могли б покрити запаси, що вибувають через видобуток, 2023 року також принесли провальні результати.

У серпні експерти Інституту енергетичних досліджень Російської академії наук спрогнозували, що Росії доведеться попрощатися зі статусом "енергетичної наддержави", яким російські чиновники хизувалися десятиліттями. Втративши доступ до західних технологій і втративши ключові ринки збуту сировинних товарів, Росія вже не зможе повернутися до колишніх обсягів експорту вуглеводнів ні у фізичному, ні в грошовому вираженні.

За їхньою оцінкою, у найближчі 25 років російська економіка втратить 40% паливного експорту, а доходи від нього скоротяться у 2,8 раза.