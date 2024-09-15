Росіяни стали масово відкладати ремонт житла через високі ціни на будматеріали

Більшість росіян були змушені відкласти ремонт свого житла на невизначений термін через високі ціни на будівельні матеріали.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на опитування групи "Ренессанс Страхование".

У дослідженні, яке проводилося у серпні цього року, взяли участь 1278 росіян віком від 18 до 60 років, які проживають у 16 ​​містах-мільйонниках.

70% респондентів заявили, що востаннє робили ремонт своєї квартири п'ять років тому або раніше. При цьому всі вони вказали, що їхнє житло потребує ремонту.

Як причину, чому вони відкладають ремонтні роботи, 69% росіян назвали дорогі будматеріали. На дуже значне зростання цін поскаржилися 42% учасників опитування.

У багатьох опитаних також виникли проблеми з пошуком потрібних матеріалів через звуження асортименту: майже третина (30%) стикаються з цим періодично, а кожен п'ятий (20%) – часто.

За даними сервісу Rerooms.ru, за останні два роки середня вартість чорнових матеріалів для ремонту збільшилася на 20%, а чистових – на 25%.

Також, як показало інше дослідження групи, майже чверть росіян (24%) стали самостійно проводити ремонт своєї квартири. Серед головних причин рішення ремонтувати житло самому учасники опитування назвали високу вартість робіт та впевненість у тому, що їм під силу впоратися без участі професіоналів.

Раніше повідомлялося, що російська економіка може зіткнутися з "переохолодженням" у 2025 році через падіння цін на основні товари російського експорту, посилення санкцій та зменшення кількості населення.

До того в Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку.

Також у Росії суттєво подорожчає алкоголь із так званих "недружніх" країн. Це відбудеться після підвищення російським урядом ввізного мита, яке з 1 серпня зросло для вина до 25% від митної вартості, а для міцного алкоголю – до 20%.