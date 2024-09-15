Samsung хоче скоротити до 30% закордонних працівників. Це може торкнутися понад 44 тисяч осіб

Південнокорейська компанія Samsung Electronics планує скоротити до 30% своїх закордонних працівників.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, передає LIGA.net.

Як повідомляється, Samsung дала вказівку своїм дочірнім компаніям по всьому світу скоротити персонал відділу продажів і маркетингу приблизно на 15%, а адміністративний персонал – до 30%.

Очікується, що план буде реалізований до кінця цього року та вплине на робочі місця в Америці, Європі, Азії та Африці. Наразі невідомо, скільки людей буде звільнено і які країни та бізнес-підрозділи постраждають найбільше.

У компанії зазначили, що коригування робочої сили на деяких закордонних підприємствах є рутинною роботою, спрямованою на підвищення ефективності.

Водночас одне з джерел повідомило, що скорочення робочих місць відбувається в рамках підготовки до зниження світового попиту на технологічну продукцію в умовах уповільнення світової економіки.

Інший співрозмовник зазначив, що Samsung прагне зміцнити свій фінансовий результат шляхом економії витрат.

Станом на кінець 2023 року в Samsung працювало 267,8 тис. осіб, більша частина яких (147 тис. співробітників) працюють за кордоном.

На початку вересня повідомлялося, що Samsung хоче придбати інфраструктурний бізнес фінської Nokia у сфері мобільного зв'язку. Так, Nokia та Samsung ведуть перемовини про продаж бізнес-групи мобільних мереж.