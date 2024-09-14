Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях, є загиблий

Минулої доби, 13 вересня, під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, на Сумщині внаслідок обстрілу території енергообʼєкта було пошкоджено обладнання і укриття, знеструмювалось кілька підстанцій. Унаслідок атаки загинув працівник підприємства – 54-річний водій, ще сім працівників отримали поранення та були госпіталізовані.

У Запорізькій області внаслідок обстрілу вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались підстанції. Але споживачі були зі світлом.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювались 413 абонентів у шести населених пунктах.

За даними Міненерго, також унаслідок негоди знеструмлювались абоненти у 29 населених пунктах у Тернопільській області, 26 пунктах – у Хмельницькій, восьми пунктах – у Чернівецькій області, шести – у Чернігівській та двох населених пунктах Черкащини.

Як повідомлялося, у ніч проти 12 вересня російські військові атакували Конотоп, що на Сумщині. Унаслідок обстрілів у місті спостерігається критична ситуація з електропостачанням.