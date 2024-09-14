Євросоюз розглядає три варіанти продовження санкцій щодо заморожених російських активів, – ЗМІ

Європейська комісія представила послам ЄС три варіанти процедури продовження санкцій щодо заморожених активів РФ на більш тривалий термін. Це має вирішальне значення для забезпечення кредиту G7 для України в розмірі $50 млрд.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів ЄС, передає Укрінформ.

За їхніми словами, перший варіант передбачає п’ятирічне блокування російських активів із щорічним переглядом, а для розморожування активів необхідна спеціально сформована більшість країн в ЄС.

У другому варіанті Єврокомісія пропонує поновлювати заморожування активів кожні 36 місяців одностайним голосуванням.

Третій варіант – продовження терміну дії всіх санкцій, пов'язаних з Росією, до 36 місяців. Зараз санкції ЄС щодо Росії можуть продовжуватись що пів року.

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Зазначається, що план країн "Великої сімки" щодо України передбачає надання Києву багаторічної позики з використанням майбутніх доходів від близько $300 млрд заморожених російських активів, більша частина яких заблокована в країнах ЄС. І країни G7 хочуть бути впевненими, що санкційний режим ЄС щодо російських активів не буде скасовано, щоб забезпечити Україні кредит у розмірі $50 млрд. За словами дипломатів, Єврокомісія заздалегідь обговорила три варіанти зі США.

Як повідомлялося, лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Водночас Путін назвав цей план "крадіжкою" і пригрозив, що це "не залишиться непокараним".