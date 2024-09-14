Кабмін вніс у Раду законопроєкт про бюджет на 2025 рік

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 12000 про державний бюджет на 2025 рік.

Про це повідомив представник уряду в ВР Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України Проєкт Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (реєстр. № 12000)", – зазначив він.

Напередодні уряд затвердив законопроєкт про держбюджет-2025. Зокрема, доходи бюджету наступного року очікуються на рівні 2 трлн грн, а видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн грн.

Фінансування сектора безпеки та оборони заплановано на рівні 2,22 трлн грн, або 26,3% від прогнозованого ВВП. Водночас на підтримку соціально незахищених громадян виділять 419,2 млрд грн, з яких 237,9 млрд грн спрямовується на виплати пенсій.

Щодо макропоказників, то уряд передбачає у 2025 році зниження середнього курсу гривні до 45 грн/$ та підвищення середньої зарплати до 24 389 гривень на місяць.

Утім, передбачається уповільнення зростання ВВП України у наступному році до 2,7% та прискорення інфляції до 9,5%.