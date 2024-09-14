До законопроєкту про підвищення податків повернули норму про 50% податок для банків
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 16 вересня ухвалить законопроєкт про підвищення податків до повторного першого читання. До нього повернули норму про збільшення податку на прибуток банків у 2024 році з 25% до 50%.
Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Коротко: там усередині те саме, що й було в попередньому законі (який провалили) + підвищення податку на банки", – зазначив він.
Крім того, нардеп нагадав, що проєкт закону № 11416-д передбачає:
- підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для ФОП - платників єдиного податку третьої групи;
- встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку першої, другої групи на рівні 10% мінімальної ЗП.
- визначено, що встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан;
- встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;
- вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним;
- щомісячне подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.
Детальніше читайте у нашому матеріалі: У пошуках компромісу. Як змінилася концепція підвищення податків
Железняк також додав, що відповідні податкові зміни принесуть бюджету 58 млрд грн у 2024, та 137 млрд грн – у наступному.
Як повідомлялося, 3 вересня народні депутати провалили голосування за пов'язаний законопроєкт №11416-д про підвищення податків для фінансування оборони. У першому читанні законопроєкт набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу".
Раніше податковий комітет ВР зняв з порядку денного підвищення податків для банківського сектору до 50% у 2024 році. Проти цього виступили Мінфін, Нацбанк та Міжнародний валютний фонд.