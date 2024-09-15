"Укрзалізниця" попередила про скасування рейсів у Польщі та Чехії через повені. Що робити пасажирам?

Через повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" на зв'язку з перевізниками обох країн і готова допомогти з гнучкою організацією стиковок для українських пасажирів", – сказано в повідомленні.

Поїзди з Праги до Чопа та зворотно їхатимуть в об'їзд із невеликою затримкою, але ці рейси не скасовуються. Український стиковочний поїзд 59/60 до Києва чекатиме на пасажирів із Праги.

"Це стосується рейсів із прибуттям як сьогодні, так і – попередньо – завтра", – додали в "Укрзалізниці".

Поїзди з Праги на Перемишль і зворотно поки що лишаються скасованими через затоплення інфраструктури.

Крім того, не курсує на затопленій прикордонній ділянці важливий пересадковий поїзд 105/106 Грац – Відень – Перемишль.

В "Укрзалізниці" нагадали, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні (15 вересня) поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

"Що стосується пасажирів із України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, то радимо зв'язатися з вашим чеським або польським оператором залізниці й уточнити розклад наступних рейсів. Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки", – попередили в компанії.