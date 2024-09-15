У Росії зобов’яжуть підтверджувати особу при купівлі сім-карт і поповненні балансу

Мінцифри Росії оновлює правила надання послуг мобільного зв'язку в країні. Відтепер обов'язковою умовою для укладання договору послуги зв'язку стане підтвердження особи.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на документ, опублікований на федеральному порталі проєктів нормативних правових актів.

Для росіян передбачені різні варіанти: через документ, що засвідчує особу, або з використанням порталу "Госуслуги", а якщо абонент не зареєстрований на "Госуслугах", він може звернутися до уповноваженої урядом організації.

Для іноземних громадян купівля сім-картки стане можливою лише за біометричними даними.

Також документ передбачає обов'язкове підтвердження особи під час оплати послуг зв'язку готівкою. Оплату можна буде здійснити лише через уповноважені організації, пред'явивши документ, що засвідчує особу, або використовуючи "Госуслуги".

Крім того, проєкт запроваджує перевірку вже укладених договорів. Оператори повідомлятимуть абонентам, у яких перевищено ліміт за кількістю сім-карток – не більше 20 номерів для росіян та 10 – для іноземців. Якщо абонент не зменшить кількість сім-карток протягом перехідного періоду, всі номери будуть заблоковані.

Мінцифри РФ пропонує встановити перехідний період: для громадян РФ – до 1 листопада 2025 року, для іноземців – до 1 липня 2025 року. У відомстві вважають, що ці зміни необхідні для підвищення безпеки, зручності абонентів, а також для боротьби з шахрайством та нелегальними сім-картками.

У середині липня повідомлялося, що в Росії пропонують ввести реєстрацію в месенджерах за паспортом.