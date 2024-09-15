На понеділок відключення світла не заплановані. В "Укренерго" закликали споживати ощадливо з 16:00 до 22:00
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Завтра, 16 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не прогнозуються.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00. Не вмикайте у вказаний час кілька потужних приладів одночасно", – сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.
До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.