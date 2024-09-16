"Розумний бізнес туди не піде": Російські державні банки почали відкривати відділення на окупованих територіях України

Росіяни почали відкривати відділення своїх найбільших державних банків на окупованих територіях України.

Про це пише Financial Times, передає ЕП.

Два найбільші державні кредитори Росії – "Сбербанк" і ВТБ – почали відкривати свої відділення на територіях України, окупованих росіянами, хоча багато російських брендів досі уникають окупованих територій України, побоюючись західних санкцій і ризиків ведення бізнесу в зоні бойових дій.

Раніше ж великі російські ритейлери, банки та інші компанії остерігалися відкрито працювати в Криму та Донецькій і Луганській області.

"Сбербанк", який потрапив під західні санкції 2022року, відкрив 130 банкоматів і 48 відділень на сході та півдні України, включно з повноформатними відділеннями. Банк також повернувся до Криму, відкривши там своє перше відділення минулого року після того, як припинив свою діяльність у 2014 році. Серед нових відділень "Сбербанку" – "мобільні офіси" в Маріуполі.

ВТБ, який також потрапив під санкції 2022 року, оголосив, що почне обслуговувати клієнтів у стаціонарних офісах у Маріуполі до кінця року. Його голова Андрєй Костін у липні відкрив перше відділення в окупованому Луганську.

Ще одним російський банк – "Промсвязьбанк" – першим зайшов на нещодавно окуповані території і зараз налічує майже 400 відділень у Донецькій та Луганській областях.

На окупованих територіях України починають з'являтися й інші споживчі компанії, але більшість російських роздрібних мереж і відомих брендів досі остерігаються виходити на ринок.

"Розумний бізнес туди не піде – воно того не варте. Купівельна спроможність низька, в цих регіонах залишаються переважно пенсіонери та бюджетники. Ризики високі. Навіть у Криму, де ситуація зовсім інша, дуже мало компаній зайшло", – сказав один із представників російського сектору роздрібної торгівлі.

Втім, як зазначається, відкриття філій на окупованих територіях є способом для російських брендів продемонструвати свою патріотичність. Так, мережа ресторанів Black Star Burger, співвласником якої є прокремлівський репер Тіматі, заявила в червні, що відкриє заклади в Маріуполі та Херсонській області.

На початку серпня повідомлялося, що в окупованому Криму закрилась рекордна кількість готелів. Готелі на території окупованого півострова закриваються через збитки внаслідок двох невдалих туристичних сезонів поспіль під час повномасштабної агресії РФ проти України.