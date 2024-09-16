Банк Росії прописав "шокову терапію" військовій економіці Путіна

Накачана трильйонами рублів військових витрат російська економіка наближається до точки надлому. Так, поки російська влада звітує про перемогу над санкціями, вихваляється зростанням ВВП та підвищенням доходів сотень тисяч відправлених на війну бідняків, російський Центробанк тихо "б'є на сполох".

Про це пише The Moscow Times.

Російський Центробанк 13 вересня всьоме підняв ключову ставку і довів її до 19% річних – рівня, який за останні два десятиліття економіка бачила лише одного разу – в перші тижні повномасштабного вторгнення Р в Україну, коли по Росії вдарило "цунамі" західних санкцій.

ЦБ Росії розглядав підвищення ставки до 20% і, можливо, піде на це на наступному засіданні, заявила на пресконференції голова регулятора Ельвіра Набіулліна.

За рівнем ставок Росія вже зрівнялася з державами-банкрутами та країнами "третього світу". Поточна ставка ЦБ РФ вище, ніж у Замбії (13,5%), Гамбії (17%), Пакистані (17,5%) та наближається до рівня Анголи (19,5%). Її подальше зростання поставить Росію в один ряд із Зімбабве (20%) та Ліваном (20%).

Такі ставки, як зазначають аналітики, схожі на "шокову терапію" для економіки. Але за підсумками серпня офіційна інфляція від Росстату склала 9,05% і порівняно з липнем уповільнилася вперше більш як за рік. Інфляційні очікування споживачів становлять 12,9% – це нижче, ніж у грудні минулого року (14,2%), і менше ніж до війни (13,7% у січні-2022).

Те, що робить Цетробанк Росії, – це "захід із категорії відчайдушних", щоб зовсім не втратити керованість і не скотитися до інфляції 20% і вище, тоді як умови, щоби скотитися в кризу, створені.

Головна з них – трильйонні вливання в оборонні заводи та роздача грошей контрактникам та добровольцям, які створюють в економіці навіс грошової маси, яка не забезпечена товарами.

Раніше повідомлялося, що російська економіка може зіткнутися з "переохолодженням" у 2025 році через падіння цін на основні товари російського експорту, посилення санкцій та зменшення кількості населення.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік стала рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" у 2024 році планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету, або 10,7 трлн руб., що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд руб.

Водночас на "соціальну політику" заплановано виділити 7,71 трлн руб., або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну