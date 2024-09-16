Повінь у Центральній Європі: "Укрзалізниця" попереджає про обмеження міжнародних рейсів

Унаслідок масштабної повені у Центральній Європі деякі міжнародні рейси "Укрзалізниці" курсують з обмеженнями.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, рейс Відень – Київ – Відень 16 вересня курсуватиме як Будапешт – Київ – Будапешт. Рейс Чоп – Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений до Будапешта.

Зазначається, що рейси Прага – Перемишль – Прага будуть відправлені з початкових станцій за розкладом, а затоплену прикордонну ділянку між Граніце-на-Мораві та Рибніком долатимуть автобусами.

Водночас рейс Прага – Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа на 2 години пізніше за розклад. З Чопа – уже за графіком.

При цьому, усі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

Як повідомолялося, 15 вересня через повені в Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

За дорученням президента Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував "відповідним країнам нашої частини Європи допомогу рятувальників ДСНС України".

У Польщі запроваджують надзвичайний стан.