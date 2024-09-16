В Україні зростає попит на китайські авто. Найпопулярніші моделі

У серпні українці придбали понад 1,7 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що на 61% більше, ніж у серпні 2023 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості: нових – 1336 одиниць (+88%); вживаних – 371 (+6%).

Отже, за даними експертів, автомобілі китайського походження охопили 16% серпневого ринку нових легковиків. Водночас у сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,4%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 78%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

BYD Song Plus – 179 одиниць;

Honda M-NV – 169;

Volkswagen ID.4 – 147;

Zeekr 001 – 107;

Nissan Ariya – 83.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Volkswagen ID.4 – 51 авто;

Сhery EQ1 – 34;

Zeekr 001 – 29;

Nonda M-NV – 26;

Nissan Ariya – 23.

Як повідомлялося, упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.