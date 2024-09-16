Із початку року "Нафтогаз" сплатив податків на понад 60 мільярдів

Упродовж січня-серпня 2024 року Група Нафтогаз сплатила до державного бюджету 56,5 млрд грн, що становить понад 7% всіх платежів, що контролюються Податковою службою.

Про це повідомляє пресслужба групи.

Зазначається, що ще 4,3 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.

"У серпні підприємства групи перерахували до державного бюджету 7,2 млрд грн, ще близько 600 млн грн – до місцевих бюджетів", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Як повідомлялося, у 2023 році підприємства групи "Нафтогаз" сплатили до державного бюджету 83,4 млрд грн податків, ще 6,8 млрд грн перераховано до місцевих бюджетів.

У 2022 році підприємствами групи було сплачено загалом 94,3 млрд грн податків та зборів, у 2021 році загальна сума сплачених групою податків та зборів становила 116 млрд грн.

За даними на сайті компанії, за аналогічний період 2023 року група "Нафтогаз" сплатила більше податків. Зокрема, за січень-серпень минулого року Група Нафтогаз сплатила до державного та місцевих бюджетів понад 61 млрд грн.