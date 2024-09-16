Профільний комітет Ради схвалив законопроєкт про підвищення податків

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у повторному першому читанні законопроєкт № 11416-д щодо підвищення податків.

Про це повідомив голова комітету, народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, оновлений текст проєкту закону передбачає:

підвищення військового збору на період до 31 грудня року, у якому буде припинено воєнний стан, а саме: підвищення ставки з 1,5% до 5%; встановлення ВЗ у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи; встановлення ВЗ для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати;

встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;

встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків з податку на прибуток підприємств для АЗС;

зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (для економічного бронювання).

Крім того, документ має доручення уряду розробити законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спецфонду держбюджету для їх спрямування на потреби фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони.

Як додав заступник голови комітету, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, до жовтня закон в цілому не встигнуть ухвалити, водночас його впровадження очікується "заднім числом" з 1 жовтня.

У разі ухвалення закону на 2024 рік відповідні податкові зміни принесуть 58 млрд, та 137 млрд грн в наступному.

Голосування очікується вже найближчими днями.

Як повідомлялося, 3 вересня народні депутати провалили голосування за пов'язаний законопроєкт №11416-д про підвищення податків для фінансування оборони. У першому читанні законопроєкт набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу".

Раніше податковий комітет ВР зняв з порядку денного підвищення податків для банківського сектору до 50% у 2024 році. Проти цього виступили Мінфін, Нацбанк та Міжнародний валютний фонд.

Детальніше читайте у нашому матеріалі: У пошуках компромісу. Як змінилася концепція підвищення податків