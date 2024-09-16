Експортно-кредитне агентство застрахувало перший інвесткредит від воєнних ризиків

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підписало перший договір страхування від воєнних ризиків інвестиційного кредиту.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час заходу "Економічна політика України. Відновлення під час війни".

"Українське ЕКА також уже почало страхувати від воєнних ризиків. Маємо конкретний кейс – український комерційний банк видав кредит на закупівлю газотурбінного генератора, а ЕКА надало покриття на цю інвестицію. Я особливо вдячна, що перше страхування інвестицій у нас саме в розбудову альтернативної генерації та підтримку енергетики", – зазначила вона.

Першою українською компанією, чий кредитний договір був застрахований від воєнних ризиків, стала компанія "Флексорес". Вона виробляє продукцію для флексографічного і ротогравюрного видів друку та є лідером з продажу друкарських фарб в Україні. Щоб придбати міні-ТЕС компанія уклала кредитний інвестиційний договір з МТБ Банком за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Як наголосили у Мінекономіки, можливість страхування від воєнних ризиків інвестицій в розвиток переробки та експорту товарів передбачена змінами до Закону "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності".

У травні ЕКА розпочало приймання заявок від інвесторів в експортоорієнтовані підприємства на користування продуктами зі страхування.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України завершив розробку концепції механізму страхування військових ризиків, вона вже узгоджена з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Концепція та механізм передбачають обов'язкове страхування воєнних ризиків для певних проєктів об'єктів.