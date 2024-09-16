Комітет Ради підтримав реформу Рахункової палати. Це вимога МВФ та США

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав в першому читанні законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Зокрема, проєкт закону передбачає:

розширення мандату на усі публічні фінанси (бюджети ОМС, кошти ДП і позабюджетні фонди);

посилення фінансової, політичної та адміністративної незалежності Рахункової палати;

прозорий конкурс на членів РП з вирішальним голосом міжнародних експертів;

формальні парламентські процедури для розгляду звітів та моніторингу виконання рекомендацій;

Рахункова палата матиме 11 членів (замість 13 зараз);

впровадження періодичного зовнішнього оцінювання незалежними експертами з міжнародним досвідом аудиту.

За словами нардепа, ухвалення відповідного законопроєкту є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.

Як повідомлялося, податковий Комітет ВР рекомендував ухвалити у повторному першому читанні законопроєкт № 11416-д щодо підвищення податків.