Стефанчук анонсував розгляд законопроєкту про перезавантаження митниці. Він чекає на друге читання понад рік

Про це спікер парламенту Руслан Стефанчук під час конференції "Україна на шляху до ОЕСР і приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом", передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз у нас актуальний перезапуск митниці. Ви знаєте, що відповідний законопроєкт уже перебуває в залі. Думаю, що найближчим часом його також розгляне український парламент", – сказав Стефанчук.

Він зауважив, що стосовно цього законопроєкту у парламенті відбувалися серйозні дискусії.

"Думаю, ми знайшли ту важливу формулу, яка дасть можливість забезпечити прозорість діяльності української митниці", – додав спікер.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №6490 про перезавантаження Митниці ще у квітні 2023 року.

Він передбачає:

прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби за прикладом кращих практик Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції із залученням міжнародних експертів;

чіткий алгоритм прийняття рішень конкурсною комісією, яка вносить подання прем’єр-міністру лише на одну кандидатуру (переможця конкурсу),

право новому голові Держмитслужби формувати кадровий потенціал митних органів, в тому числі шляхом призначеннях його заступників виключно за погодженням з головою, а також скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки (зокрема начальників митниць та директорів департаментів центрального апарату) та положень про територіальні органи;

щорічний зовнішній незалежний аудит ефективності діяльності митних органів, негативний висновок за результатами проведення якого є підставою для звільнення голови Митної служби,

проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів з метою встановлення відповідності займаній посаді,

визначення розмірів окладів посадових осіб Митниці.

Наприкінці серпня 2024 року Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні проєкт закону №6490 "Про внесення зміни до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів", який передбачає перезавантаження митниці.