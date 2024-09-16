"Нова пошта" почала торгувати дизпаливом
Компанія "Нова Енерджі", що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта), розпочала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Зазначається, що першими покупцями стали українські сільськогосподарські підприємства.
Раніше компанія забезпечувала потреби у пальному "Нової пошти": постачала дизель для заправки автомобілів та генераторів.
Як додали у пресслужбі, "Нова пошта" почала закуповувати пальне для власних потреб влітку 2022 року – після ворожих ударів по нафтосховищах та дефіциту палива. Тоді група й створила "Нова Енерджі".
"Компанія отримала необхідні ліцензії, закупила власні бензовози, інвестувала в мобільні паливозаправники й уклала довготривалі контракти з виробниками та імпортерами, аби убезпечити логістику від перебоїв в постачанні пального. Серед ключових постачальників палива зараз — такі компанії як Orlen, Hellenic, "Укрнафта", Vitoil та інші", – йдеться у повідомленні.
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На сьогодні компанія на 70% покриває потреби "Нової пошти" у дизельному паливі.
Обсяг інвестицій у створення "Нова Енерджі" у 2022-2023 роках склав $3 млн. Найближчим часом компанія планує вдвічі збільшити парк бензовозів. Також у планах до кінця року – вийти на обсяги продажів до 1,5 млн тонн палива щомісяця.
Як повідомлялося, ЄБРР надав кредит у 70 млн євро групі компаній Nova для фінансування інвестиційної програми на 2024 рік. Кошти надаються на оновлення і розширення мережі групи