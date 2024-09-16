Коломойського позбавили "золотого паспорта" Кіпру, – ЗМІ

Уряд Кіпру ухвалив рішення позбавити громадянства 8 осіб, серед них – український олігарх Ігор Коломойський.

Коломойський отримав громадянство Кіпру у 2010 році за програмою Кіпр "золотих паспортів" в обмін на інвестиції, він також має громадянство Ізраїлю (з 1995 року) і громадянство України, пише кіпрське видання Philenews.

Одна організована владою Кіпру незалежна комісія встановила, що український бізнесмен причетний до серйозних злочинів, які отримали широкий міжнародний резонанс.

Серед іншого, у кіпрській комісії згадали справи щодо Коломойського в Україні та США, у яких фігурує колишня кіпрська філія "Приватбанку".

У чому підозрюють Коломойського

Нагадаємо, Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та заволодінні коштами "Приватбанку", а також в організації замовного вбивства у 2003 році. Йому оголосили кілька підозр за різними епізодами.

2 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 млн грн нелегальних доходів через "Приватбанк" у 2013-2020 роках.

7 вересня того ж року детективи НАБУ повідомили Коломойському та ще 5 особам про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів "Приватбанку". Однак Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі НАБУ щодо Коломойського через завершення строків досудового слідства, пославшись на "правки Лозового". Наразі САП оскаржує це рішення у Верховному Суді.

15 вересня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили Коломойському про нову підозру за трьома статтями. За версією правоохоронців, упродовж 2013-2014 років він незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього олігарх створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.

У травні 2024 року Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста, директора українсько-американської Консалтингової компанії "Фарго" Сергія Карпенка у 2003 році у Феодосії (Крим).