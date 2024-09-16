В Україні для підприємців запускають систему "єДозвіл". Якою буде перша послуга

В Україні починає роботу Єдина державна електронна система дозвільних документів – "єДозвіл". Із 18 вересня підприємцям стане доступна перша електронна послуга.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Ми запускаємо систему "єДозвіл". Вже післязавтра підприємцям на порталі "Дія" стане доступна послуга з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Раніше декларація реєструвалася територіальним центром Держпраці за п’ять днів. Відтепер бізнес зможе подати декларацію зручно та швидко в один клік, а система "єДозвіл" автоматично перевірить та зареєструє її, пояснила вона.

Зазначається, що ця електронна послуга потрібна підприємствам, які мають на виробництві важкі машини та механізми. Минулого року документ подали понад 13,2 тисячі підприємців, у січні-липні 2024 року – майже 8 тисяч.

Раніше документ могли повернути, якщо не вистачало певної інформації. У такому разі бізнесу доводилося проходити увесь процес наново, витрачаючи час. Нині ж завдяки "єДозволу" процес подання декларацій буде автоматизованим. Система прослідкує за повнотою інформації та вкаже, якщо якесь з полів не заповнено.

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За словами Свириденко, уряд працює над розширенням переліку послуг, які бізнес зможе отримати через "єДозвіл". Зокрема, 13 вересня Кабмін додав до цього переліку висновок Мінекономіки, який дає право подовжити граничний строк розрахунків за експортно-імпортними операціями.

Ця послуга запрацює у жовтні й теж буде доступною в "Дії".

Загалом Мінекономіки планує повну цифровізацію дозволів та ліцензій.

Як повідомлялося, у липні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту із запровадження Єдиної державної електронної системи дозвільних документів ("єДозвіл"). Таким чином підприємці зможуть отримувати ліцензії та дозвільні документи в електронній формі.