Ваучери на навчання новим професіям для безробітних зроблять електронними

Ваучери на перенавчання для безробітних від Державної служби зайнятості будуть повністю цифровізовані, а їх видачу перенесуть на портал "Дія".

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, інформує пресслужба міністерства.

"Ми починаємо роботу з цифровізації ваучерів і пропрацьовуємо концепт. У 2023 році було видано 18 025 ваучерів на навчання. Із тих, хто пройшов навчання, 45% знайшли роботу за новою спеціальністю. Завдяки цифровізації ми плануємо вдвічі збільшити як кількість виданих ваучерів, так і кількість працевлаштованих осіб у 2025 році", – розповіла очільниця Мінекономіки.

Вона нагадала, що процес оформлення ваучера стане значно простішим та швидшим: більше не потрібно буде заповнювати паперові документи чи відвідувати територіальне відділення служби зайнятості. Заявку можна буде подати онлайн через портал "Дія".

"Працюємо над тим, щоб після введення необхідної інформації система автоматично перевіряла дані та пропонувала варіанти навчальних програм. Ваучер у вигляді електронної картки з сумою 30 тисяч гривень буде доступний для оплати навчання. Громадянин зможе обрати навчальний заклад із запропонованого переліку в додатку та оплатити навчання", – додала Свириденко.

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Як повідомлялося, ваучери на перенавчання та підвищення кваліфікації на суму до 30 тисяч гривень можуть отримати ветерани, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та громадяни віком від 45 років.

У 2023 році ваучери на навчання отримали 18 100 українців, загалом за програмою було профінансовано 252 млн грн. Найбільшу кількість ваучерів було видано за такими професіями та спеціальностями: психологія, соціальна робота, освіта, медицина, будівництво та цивільна інженерія, кухар, водій.

Ваучер можна використати для навчання за 124 професіями та спеціальностями у сферах ІТ-технологій, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування тощо.

Ваучер дає людині право безоплатно пройти навчання у закладах освіти чи у роботодавця за затвердженим переліком професій та спеціальностей. Сума ваучера на може перевищувати 30 280 грн. Якщо вартість навчання дорожча, то роботодавець або людина доплачує різницю самостійно.