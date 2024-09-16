Росія продала зерна з окупованих територій на $6 мільярдів

Перші партії відібраного на окупованій території урожаю Росія відправила на зовнішній ринок уже влітку 2022 року Згодом було налагоджено масове вивезення зерна, яке обчислюється мільярдами доларів. Цим зерном Росія, зокрема, розплатилося з Іраном за постачання ракет.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на розслідування The Wall Street Journal.



Під російським контролем наразі опинилися одні з найродючіших сільськогосподарських земель Європи. Окупанти або захоплюють урожай, або купують його дешево, часто насильно.

До бізнесу залучено державні компанії, включаючи Об'єднану суднобудівну корпорацію (ОСК); компанія, пов'язана з іранським Корпусом вартових Ісламської революції; фірма кримського бізнесмена Михайла Ганаги "Агро-фрегат", який торгує із Сирією та Ізраїлем та інші.



Зазначається, що оцінити масштаби цієї торгівлі, яка ведеться на чорному ринку, складно. За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяна Дмитрасевича, безпосередньо на міжнародні ринки з окупованих територій було відправлено морським шляхом не менше 4 млн тонн зерна та іншої продукції, що принесло $800 млн доходу.

Головним портом експорту такої продукції став Севастополь у анексованому Криму, вона також вивозиться із окупованих Бердянська та Маріуполя.



Російська влада цього року сама повідомила, що в першому півріччі відправила з Маріуполя 15 кораблів з 81 000 тонн пшениці до Туреччини. Прийом судів з продукцією з окупованих територій у Туреччині заборонено, влада країни співпрацює з Києвом у боротьбі з незаконною торгівлею, повідомило турецьке МЗС.

Читайте також: Росіяни вивозять крадене українське зерно до Ірану, – Центр нацспротиву

Три судна, що експортували великі обсяги незаконного зерна, через ланцюжок компаній належить ОСК, за даними уряду США. Але великі обсяги також відправляються малими суднами або сушею до Росії, звідки вони вже продаються на міжнародному ринку. За оцінкою українського видання "Тексти", яке займається збиранням даних та розслідуваннями, сукупна вартість зерна, вивезеного Росією з окупованих територій, може сягати $6,4 млрд.



За словами іранських політиків, нещодавні постачання балістичних ракет Росії було здійснено в обмін на зерно, пише WSJ. Тегеран купує в Криму ячмінь по $140 за тонну зі знижкою в 34% до ринкових цін, зазнаичла виданню Катерина Яресько, аналітик київського некомерційного проєкту SeaKrime, який відстежує нелегальні постачання з Криму.



Водночас аналітики проєкту Bellingcat виявили рейси кількох суден, що вирушали із зернового терміналу Севастополя до Ірану та Сирії, а також кілька візитів до Ірану Ігоря Рудецького. Він є гендиректором компанії "Морський інжиніринговий технополіс "Сі Мейкер", також його пов'язують із компанією "Аваль", севастопольська філія якої здійснює операції на зерновому терміналі "Авліта".

Нагадаємо, що в липні стало відомо, що російські окупанти готують Маріупольський порт до переправи краденого українського зерна.

До того повідомлялося, що аграрне міністерство Великої Британії до кінця серпня має завершити роботу над методикою верифікації зерна походженням із України. Це дозволить визначати, чи не везуть росіяни на продаж під виглядом свого зерна крадене з українських територій.