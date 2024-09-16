"Національний кешбек": Уже 1,2 мільйона українців оформили картки для виплат

Українці відкрили вже 1,2 млн карток для отримання виплат за програмою "Національний кешбек".

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час заходу "Економічна політика України: відновлення під час війни", передає Межа.

За її словами, тестування програми ще триватиме до жовтня, після чого відбудеться її повноцінний запуск. На думку урядовиці, програма буде ефективною та продовжить працювати наступного року.

Крім цього, Свириденко уточнила, що зараз у програму вже додано $169 тисяч, а її фінансування відбувається за рахунок міжнародних донорів.

У межах програми українці можуть щомісяця отримувати 10% компенсацію або до 3000 грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. Цей ліміт, ймовірно, залишиться на поточному рівні, каже міністерка.

Що таке програма "Національний кешбек"

2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.

Щоб отримувати кешбек від держави, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутись до відділення, та відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

Кешбек уже доступний на 38 тис. товарів від 600 локальних виробників. Серед них продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва, за виключенням підакцизної продукції (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту й медові напої.

Перелік виробників та товарів, які беруть участь у програмі, збільшуватиметься. Перелік товарів, на які вже поширюється кешбек, можна дізнатися за посиланням.

Скільки можна отримати

Розмір кешбеку – 10% вартості куплених українських товарів, зареєстрованих у програмі.

Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"