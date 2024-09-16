Немає компонентів: Росія виявилася нездатною виробляти телекомунікаційне обладнання без імпорту

Російські виробники телекомунікаційного обладнання не можуть виконати запропонований урядом РФ план переходу на використання компонентів місцевого виробництва.

Про це йдеться у листі російського об'єднання "Консорціум "Телекомунікаційні технології"" (об'єднує держкорпорацію "Ростех", "Ростелеком", групу "Елемент" та інших представників галузі) на адресу Мінпромторгу та Мінцифри РФ, пише місцеве видання "Вєдомості".

У листі російські виробники просять уряд пом'якшити вимоги, які дозволять визнавати обладнання вітчизняним.

Йдеться про проєкт постанови уряду РФ, який передбачає, що з 2026 року у російському телекомунікаційному обладнанні має бути не менше 10% електронної компонентної бази (ЕКБ) місцевого виробництва, до 2028 року її частка має зрости до 30%, а до 2030 року – до 60%.

Однак учасники російського телекомринку спільно із НДІ радіоелектроніки вказують на "недосяжність запропонованих показників відсоткової частки російського ЕКБ", оскільки місцеві виробники просто не виробляють достатньої номенклатури товарів, якими можна було б замінити імпортні.

Крім того, нові вимоги змусять російських виробників телекомунікаційного обладнання перепроєктовувати його, щоб пристосувати для використання компонентів місцевого виробництва. Це може спричинити проблеми з постачанням техніки державними замовникам у РФ, найбільшим операторам зв'язку, а також суб'єктам критичної інформаційної інфраструктури, наголошується у листі.

В організації попередили: якщо постанова уряду буде ухвалена у запропонованій редакції, то з 1 грудня 2024 року дія всіх виданих рішень про визнання телекомунікаційного обладнання російським буде припинена. Таким чином, у країні не залишиться вітчизняного обладнання для зв'язку, зробили висновок представники галузі.

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"Терміни, які ставляться перед російськими вендорами, можна назвати не просто амбітними, а практично недосяжними. Ми шукаємо вітчизняні аналоги вже кілька років і досі не знаходимо реальних кандидатів. Це стосується практично всієї нашої номенклатури", – прокоментував звернення гендиректор російського виробника телекомунікаційного обладнання "Іртея" Дмитро Лаконцев.

За його словами, імпортозаміщення ключових компонентів для виробництва обладнання потребує більше часу.

Гендиректорка SNDGroup Ольга Квашенкіна додала, що російські підприємства, які вже виготовляють компонентну базу, перевантажені замовленнями і навряд чи зможуть значно збільшити виробництво комплектуючих у найближчі 5-7 років.

Основні проблеми полягають в імпортозаміщенні мікросхеми пам'яті (DRAM), FPGA, потужних НВЧ-тразисторів для радіотракту базових станцій, а також деяких аналогових мікросхем, пояснює незалежний аналітик, автор телеграм-каналу RUSmicro Олексій Бойко.