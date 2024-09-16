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МВС назвало три "найуспішніші" камери автофіксації порушень на дорогах. Вони "заробили" на штрафах 50 мільйонів

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камера,скорость

Камера автоматичної фіксації правопорушень у селі Дідовичі (Житомирська області) із 1 січня по 31 серпня 2024 року зафіксувала перевищень швидкості на 18 млн грн штрафів.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, передає ЦТС.

"Найрезультативніша – на відрізку дороги між Рівним та Житомиром, а саме у селі Дідовичі у напрямку Києва (км 247+134). З 1 січня по 31 серпня 2024 року вона "заробила" понад 18 839 888 грн на штафах за перевищення швидкості", – йдеться в повідомленні.

На другому місці "за успішністю" опинилася камера на трасі M-30, Ксаверівка, що на ділянці колії з Вінниці до Хмельницького. Вона принесла бюджету 65 228 штрафів на суму 16,41 млн грн.

Трійцю лідерів замикає камера на трасі М-09 Тернопіль – Рава-Руська (км 66 +283), яка зафіксувала 67 222 правопорушення, за якими виписано штрафів на 14,58 млн грн.

Як повідомлялося, з 26 серпня на українських автомобільних дорогах запрацювало ще 43 комплекси автоматичної фіксації правопорушень ПДР.

Нагадаємо, відповідальність за ст. 122 про перевищення встановлених обмежень швидкості КУпАП, становить:

  • більш ніж на 20 км/год – 340 гривень
  • більш ніж на 50 км/год – 1700 гривень

Розташування всіх комлексів можна переглянути за посиланням.

Автор: Юлiя Далецька

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Топ коментарі

  • tanix pristavka
    цікаво, якій кількості ДТП запобігли ці камери? чи їх основна функція - заробляти?
  • Рамзес Иванович
    Тут питання не про складно чи не складно пригальмувати. 99% цих камер встановлені не на ділянках ц підвищеною аварійністю, а там, де можна більше заробити!
  • piter 200
    Знаю цю камеру. Типу - населений пункт, якого по факту немає! Жодного разу не бачив пішоходів, чистий "мусорський" розвідняк, ніяк на безпеку руху не впливаючий. Всі це розуміють, і їхати кілька кілометрів по тому ж автобану!!! але повільніше - це тільки в Україні можливо...
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