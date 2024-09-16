МВС назвало три "найуспішніші" камери автофіксації порушень на дорогах. Вони "заробили" на штрафах 50 мільйонів

Камера автоматичної фіксації правопорушень у селі Дідовичі (Житомирська області) із 1 січня по 31 серпня 2024 року зафіксувала перевищень швидкості на 18 млн грн штрафів.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, передає ЦТС.

"Найрезультативніша – на відрізку дороги між Рівним та Житомиром, а саме у селі Дідовичі у напрямку Києва (км 247+134). З 1 січня по 31 серпня 2024 року вона "заробила" понад 18 839 888 грн на штафах за перевищення швидкості", – йдеться в повідомленні.

На другому місці "за успішністю" опинилася камера на трасі M-30, Ксаверівка, що на ділянці колії з Вінниці до Хмельницького. Вона принесла бюджету 65 228 штрафів на суму 16,41 млн грн.

Трійцю лідерів замикає камера на трасі М-09 Тернопіль – Рава-Руська (км 66 +283), яка зафіксувала 67 222 правопорушення, за якими виписано штрафів на 14,58 млн грн.

Як повідомлялося, з 26 серпня на українських автомобільних дорогах запрацювало ще 43 комплекси автоматичної фіксації правопорушень ПДР.

Нагадаємо, відповідальність за ст. 122 про перевищення встановлених обмежень швидкості КУпАП, становить:

більш ніж на 20 км/год – 340 гривень

більш ніж на 50 км/год – 1700 гривень

Розташування всіх комлексів можна переглянути за посиланням.